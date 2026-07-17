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Conductor de autobus pide auxilio a agentes de PMT por síntomas de infarto

  • Por Reychel Méndez
16 de julio de 2026, 18:53
Bomberos Municipales lo trasladaron a un centro asistencial. (Foto ilustrativa: iStock)

Bomberos Municipales lo trasladaron a un centro asistencial. (Foto ilustrativa: iStock)

El conductor abandonó el transporte colectivo ya que debía ser llevado a un centro asistencial.

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Un conductor de transporte urbano que se conducía sobre la calzada Roosevelt, inició con síntomas extraños que le impedían continuar con la ruta.

Ante el malestar, pidió auxilio a agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quienes coordinaron con Bomberos Municipales y llegaron a la 26 avenida de la zona 7 de la ciudad.

Tras unos minutos, los socorristas llegaron al lugar, donde realizaron las revisiones correspondientes y determinaron que era necesario trasladarlo a un centro asistencial debido a que presentaba síntomas de infarto.

Debido a su estado de salud, tuvo que abandonar el vehículo, por lo que los agentes de tránsito regularon el paso vehicular mientras que llegaba otro conductor de bus que removiera el transporte. 

El conductor fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: Amilcar Montejo)
El conductor fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: Amilcar Montejo)

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