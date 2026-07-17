Conductor de autobus pide auxilio a agentes de PMT por síntomas de infarto

El conductor abandonó el transporte colectivo ya que debía ser llevado a un centro asistencial.
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Un conductor de transporte urbano que se conducía sobre la calzada Roosevelt, inició con síntomas extraños que le impedían continuar con la ruta.
Ante el malestar, pidió auxilio a agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quienes coordinaron con Bomberos Municipales y llegaron a la 26 avenida de la zona 7 de la ciudad.
Tras unos minutos, los socorristas llegaron al lugar, donde realizaron las revisiones correspondientes y determinaron que era necesario trasladarlo a un centro asistencial debido a que presentaba síntomas de infarto.
Debido a su estado de salud, tuvo que abandonar el vehículo, por lo que los agentes de tránsito regularon el paso vehicular mientras que llegaba otro conductor de bus que removiera el transporte.