Fuertes Imágenes: surge video del incendio en residencial de Mixco

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Juno Soo Kim Lee se lanzó de un segundo piso para resguardar su vida luego de haber incendiado el domicilio en el que se encontraba.

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Un video logró evidenciar el momento en el que un ciudadano coreano decidió lanzarse de un segundo piso luego de haber provocado un incendio en una vivienda de la zona 3 de Mixco.

Según indicaron las autoridades, durante la tarde de este jueves 16 de julio, se habría implementado un operativo de desalojo en un residencial privado, en la 12 calle y 3a. avenida de la zona ya mencionada.

Cuando los agentes de la Policía Nacional Civil tocaron a la puerta y pretendían dar aviso al residente sobre el desalojo, este empezó a gritar cerrando las puertas. Por varios minutos los agentes intentaron negociar y que se entregara de forma pacífica.

Sin embargo, el extranjero en su negación, roció gasolina en todos los ambientes de la casa y le prendió fuego. Al estar en el segundo piso, donde el creía que no iba a ser afectado, el fuego lo alcanzó y en una acción desesperada por salvar su vida se subió al balcón con la intención de que fuera rescatado, pero el fuego imposibilitaba esa acción.

El momento quedó documentado por medio de un video, en el que se muestra que Kim Lee con esfuerzo se sube al balcón y posteriormente cae.

Pese a los esfuerzos médicos, el hombre perdió la vida minutos después de ingresar al Hospital Roosevelt luego de haber sido trasladado por Bomberos Voluntarios.