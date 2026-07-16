Conductor empotra su auto en una vivienda en la ruta Interamericana

Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro hospitalario.
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Un accidente de tránsito se registró esta mañana de jueves 16 de julio en el kilómetro 110.5 de la ruta Interamericana, jurisdicción con Chichicastenango.
Según el reporte de los Bomberos Voluntarios, un auto, tipo camionetilla, se empotró en una vivienda.
Dos personas resultaron heridas, quienes, tras recibir atención prehospitalaria, fueron llevadas al hospital de Tecpán, Chimaltenango.
Hasta ahora se desconoce el motivo que provocó el accidente.
La ruta Interamericana es una de las vías con mayor índice de siniestralidad en Guatemala.
Según datos de Provial, el exceso de velocidad y las fallas mecánicas son las causas principales de percances en los kilómetros cercanos a Chimaltenango, donde la afluencia vehicular es constante.