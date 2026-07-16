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Conductor empotra su auto en una vivienda en la ruta Interamericana

  • Por Jessica González
16 de julio de 2026, 07:36
Aún se desconocen las causas que provocaron el accidente. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Aún se desconocen las causas que provocaron el accidente. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro hospitalario.

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Un accidente de tránsito se registró esta mañana de jueves 16 de julio en el kilómetro 110.5 de la ruta Interamericana, jurisdicción con Chichicastenango.

Según el reporte de los Bomberos Voluntarios, un auto, tipo camionetilla, se empotró en una vivienda. 

Dos personas resultaron heridas, quienes, tras recibir atención prehospitalaria, fueron llevadas al hospital de Tecpán, Chimaltenango. 

El vehículo impactó contra la vivienda. (Foto: Bomberos Voluntarios)
El vehículo impactó contra la vivienda. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Socorristas atendieron a los heridos, para luego trasladarlos a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Socorristas atendieron a los heridos, para luego trasladarlos a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Hasta ahora se desconoce el motivo que provocó el accidente. 

La ruta Interamericana es una de las vías con mayor índice de siniestralidad en Guatemala.

Según datos de Provial, el exceso de velocidad y las fallas mecánicas son las causas principales de percances en los kilómetros cercanos a Chimaltenango, donde la afluencia vehicular es constante.

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