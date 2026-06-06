Localizan sin vida a un hombre dentro de un auto en San José Pinula

En el lugar fueron hallados varios casquillos de arma de fuego.
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Bomberos Voluntarios informaron sobre el cuerpo sin vida de un hombre, de 30 años aproximadamente, que fue hallado en el interior de un picop víctima de múltiples disparos.
Este hallazgo fue realizado en la mañana de este sábado 6 de junio, cuando el vehículo estaba estacionado sobre la 5a. avenida, 2-43 de la zona 3 de San José Pinula.
La identidad de la víctima no ha sido revelada por las autoridades; quienes investigan para hallar a los responsables del hecho.