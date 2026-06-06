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Localizan sin vida a un hombre dentro de un auto en San José Pinula

  • Por Maria Fernanda Gallo
06 de junio de 2026, 07:28
El hombre sin vida se encontraba en el interior de la cabina. (Foto: archivo/Soy502)

El hombre sin vida se encontraba en el interior de la cabina. (Foto: archivo/Soy502)

En el lugar fueron hallados varios casquillos de arma de fuego.

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Bomberos Voluntarios informaron sobre el cuerpo sin vida de un hombre, de 30 años aproximadamente, que fue hallado en el interior de un picop víctima de múltiples disparos.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Este hallazgo fue realizado en la mañana de este sábado 6 de junio, cuando el vehículo estaba estacionado sobre la 5a. avenida, 2-43 de la zona 3 de San José Pinula.

La identidad de la víctima no ha sido revelada por las autoridades; quienes investigan para hallar a los responsables del hecho.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

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