Trágica colisión: conductor fallece tras impactar contra poste en la avenida Petapa

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La víctima murió en el lugar de los hechos tras la gravedad de las heridas.

Un trágico accidente de tránsito sucedió la noche de este sábado 6 de junio en la avenida Petapa y 42 calle de la zona 12 capitalina.

En ese lugar el conductor de un vehículo de dos ruedas impactó contra un poste de tendido eléctrico, por lo que automovilistas dieron aviso a los Bomberos Municipales.

Sin embargo, tras el arribo de los socorristas se constató que la víctima ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas que sufrió en la fuerte colisión.



​Trágico accidente en zona 12 cobra la vida de un motorista.

​ informamos el fallecimiento de un conductor de motocicleta de aprox. 30 años tras colisionar contra un poste de tendido eléctrico en la Avenida Petapa y 42 calle. @PNCdeGuatemala y @PMTMuniGuate en el lugar pic.twitter.com/ACgpKK4iHh — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) June 7, 2026

De momento esta persona no ha sido identificada, pero el cuerpo de bomberos indicó que se trata de un hombre de aproximadamente 30 años.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) se ha hecho presente para agilizar la movilidad vehicular en el sector luego de este percance vial.

Asimismo, la Policía Nacional Civil (PNC) ya se encuentra en el lugar a la espera del Ministerio Público (MP) para que se realicen las diligencias de ley correspondientes.