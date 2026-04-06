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Conductor graba el momento en que acompañante lo intenta asaltar (video)

  • Por Jessica González
06 de abril de 2026, 10:38
El conductor buscó la forma de estacionarse. (Foto: captura de video)

El conductor buscó la forma de estacionarse. (Foto: captura de video)

Todo ocurrió durante el trayecto y la víctima grabó el tenso momento con su celular. 

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El conductor de una motocicleta le dio "jalón" a otra persona, quien durante el camino intentó asaltarlo. 

Según las imágenes que la víctima logró captar, el sujeto comenzó a pedirle dinero en efectivo mientras iba como acompañante. 

El hombre quería Q500, por lo que el conductor buscó la forma de estacionarse mientras intentaba tranquilizar al asaltante. 

Al llegar a un punto, el conductor se bajó y el hombre salió corriendo.  

Mira aqui el video: 

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