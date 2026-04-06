Conductor graba el momento en que acompañante lo intenta asaltar (video)

Todo ocurrió durante el trayecto y la víctima grabó el tenso momento con su celular.
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El conductor de una motocicleta le dio "jalón" a otra persona, quien durante el camino intentó asaltarlo.
Según las imágenes que la víctima logró captar, el sujeto comenzó a pedirle dinero en efectivo mientras iba como acompañante.
El hombre quería Q500, por lo que el conductor buscó la forma de estacionarse mientras intentaba tranquilizar al asaltante.
Al llegar a un punto, el conductor se bajó y el hombre salió corriendo.
Mira aqui el video: