Conductor fallece mientras manejaba y termina empotrado en la Aguilar Batres

El tránsito podría verse afectado con dirección al sur tras este incidente.
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Un vehículo terminó empotrado en el arriate central de la calzada Raúl Aguilar Batres y 44 calle, con dirección hacia el sur, en jurisdicción de Villa Nueva.
Bomberos Municipales arribaron al lugar luego de ser alertados, pero constataron que el conductor de una camioneta agrícola ya no contaba con signos vitales.
Asimismo, los socorristas indicaron que la causa de muerte aparentemente fue por un paro cardiaco.
La víctima aun no ha sido identificada, pero se trata de un hombre de aproximadamente 65 años, según informaron los bomberos del casco rojo.
Posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se puedan realizar las diligencias de ley en el lugar.
Esto podría afectar el tránsito en el sector, por lo que se recomienda conducir con precaución.