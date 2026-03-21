Accidente en El Naranjo deja cableado eléctrico derribado y afecta tránsito

Un fuerte accidente dejó cables eléctricos sobre la vía, interrumpiendo el tránsito y provocando riesgo para los conductores.
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Esta madrugada del 21 de marzo, un conductor perdió el control del vehículo en que se transportaba sobre el Bulevar El Naranjo, ubicado en la zona 4 de Mixco.
Esto causó que resultará herido y fuera trasladado a un centro hospitalario, informó los Bomberos Municipales.
Sin embargo, tras el choque, derribó cables eléctricos sobre la vía; esto ha causado complicaciones en el tránsito y derrapes de otros conductores de vehículos de dos ruedas.
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