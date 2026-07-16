Cinco puntos sobre la iniciativa que busca proteger datos y derecho a la información

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La Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República analiza la iniciativa que dispone aprobar una ley de protección de datos personales y garantías de derechos digitales.

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En la continuación del análisis de la Ley de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales, los integrantes de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República discutieron cinco puntos específicos de dicha normativa.

La propuesta en mención busca regular el manejo de información sensible para evitar su comercialización ilícita y fortalecer la protección de la privacidad digital de los ciudadanos. En su contenido se incluyeron sanciones de seis a ocho años de prisión y multas de Q50 mil para quienes lucran ilegalmente con bases de datos personales o vulneran su seguridad.

El diputado Jorge Mario Villagrán, presidente de dicha sala legislativa, expuso que "los guatemaltecos no sentimos vulnerables porque cualquiera puede intercambiar información de nosotros en instituciones financieras y de todo tipo; creo que es importante que los datos de los ciudadanos estén resguardados y que nadie pueda estar comercializando con ellos".

1. Derecho a conocer uso de datos personales

En el primero de estos, se destacó las observaciones de redacción al artículo 18 que contempla el derecho a la información en que se estipula que los titulares de datos personales tienen derecho a ser informados de manera clara y accesible sobre cómo se recopilan, utilizan, almacenan y protegen sus datos personas.

2. Sobre el manejo de información

Además, se discutió la propuesta del capítulo de régimen sancionatorio que pretende fortalecer la regulación del manejo de información sensible por entidades públicas y privadas.

Entre los puntos discutidos sobresale la creación de la Dirección de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, adscrita a la Secretaría de Ciberseguridad. (Foto: Congreso/Souy502)

3. Las penas y multas

Por aparte, se analizó lo relativo a las penas de seis a ocho años de prisión y multas de Q50 mil por el uso ilícito o vulneración de bases de datos personales.

4. Creación de una institución

En el cuarto, se discutió la creación de la Dirección de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, adscrita a la Secretaría de Ciberseguridad.

5. Sobre los plazos

Por último, en el quinto, se debatió sobre los plazos para la entrega de información, por lo que se prevé una reunión con la Comisión de Economía para definir aspectos de gobernanza y revisar las sanciones planteadas.