Los 23 aspirantes restantes de la CC serán escuchados en el Congreso

Comisión Mixta del Congreso de la República, en su segunda jornada, entrevistará a los restantes 23 postulantes de 47 que participan en el proceso de elección de magistrados a la CC.

Para este jueves 26 de febrero, la Comisión Mixta del Congreso de la República integrada por Junta Directiva y Jefes de Bloque, escucharán a los 23 aspirantes restantes que buscan una magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC), para el período 2026-2031.

En esta última jornada, los postulantes deberán exponer información de su hoja de vida, trayectoria profesional y académica, así como explicar su plan de trabajo al frente de la alta Corte constitucional del país.

Con la lista de entrevistas previstas para este día se completará la lista de aspirantes que continúan en el proceso, pues de 55 expedientes recibidos para magistrado titular y suplente para la CC, 8 no cumplieron con los requisitos legales y establecidos en la convocatoria.

Con esto, sumados los 24 postulantes cuestionados este miércoles 25 de febrero, con los 23 de hoy, se concluirá la serie de entrevistas programadas con los 47 postulantes que participan en el proceso de elección de magistrados de la CC, promovido por el Congreso.

¿Quiénes siguen?

En esta segunda jornada de audiencias, la Comisión Mixta volverá a escuchar los planteamientos de los aspirantes, según su orden, para lo que tendrán 5 minutos exposición y un tiempo más para responder algún cuestionamiento de los diputados presentes en la Sala

Entre los postulantes que deberán presentarse destacan: la exmagistrada suplente de la CC, María de los Ángeles Araujo Bohr, quien fue electa en este cargo por el Congreso de la República.

También escucharán al actual magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noé Ventura Loyo, así como al exviceministro de Gobernación, Arkel Benítez Mendizabal, y al magistrado suplente de la CC, Walter Paulino Jimenez Texaj.

Además, de Flor de María Gálvez Barrios, hermana del exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, quien perdió en segunda vuelta en las elecciones para magistrado titular de la CC en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Por último, la Comisión Mixta entrevistará al exministro de Desarrollo Social, Paolo Rubén Similox Valiente, y a la exdirectora de Dirección Legislativa del Congreso, Ana Isabel Antillón.