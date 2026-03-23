El Congreso define fecha para juramentar a la nueva Corte de Constitucionalidad

Los diputados del Congreso de la República fueron convocados para una sesión solemne en la que serán juramentados los magistrados de la CC.
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Los magistrados, titulares y suplentes, de la Corte de Constitucionalidad, para el período 2026-2031, serán juramentados por el Congreso de la República en una sesión solemne que se realizará este martes 24 de marzo.
Dicha convocatoria fue efectuada por el presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, según consta en la circular número 13-2026.El acto para la prestación del juramento de fidelidad a la Constitución Política está previsto a partir de las 13:00 horas.
Integración de la CC
El pleno de diputados aprobó el pasado 17 de marzo el Decreto 8-2026 de integración de la CC para el período 2026-2031.
Además, avaló el Decreto 10-20026 que convoca a los magistrados titulares y suplentes designados por las cinco instituciones que integran la alta Corte constitucional.
Ambos decretos fueron publicados este día en el diario oficial.
La nueva CC
La nueva CC para los próximos cinco años quedó integrada, como magistrados titulares:
- Astrid Lemus, por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG)
- Julia Marisol Rivera Aguilar, por el pleno del Consejo Superior Universitario (CSU), de la Universidad de San Carlos (USAC)
- Roberto Molina Barreto, por el pleno del Congreso de la República
- Dina Josefina Ochoa Escribá, por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
- Gladys Anabella Morfín Mansilla, por el presidente de la República en Consejo de Ministros
Estos son los magistrados suplentes:
- Luis Fernando Bermejo Quiñonez, por el CANG
- José Luis Aguirre Pumay, por el CSU de la USAC
- Luis Adolfo Rosales Marroquín, por el Congreso
- Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, por la CSJ
- María Magdalena Jocholá, por el presidente de la República en Consejo de Ministros