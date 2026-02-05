Consuelo Porras analiza postularse como magistrada de la CC

-

Consuelo Porras dejará el cargo de fiscal general en mayo próximo y analiza postularse a otro cargo.

El 17 de mayo próximo, el nuevo fiscal general del Ministerio Público (MP) asumirá el cargo y Consuelo Porras, dejará el puesto que ha ocupado por dos períodos.

En medio de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), ha surgido la inquietud de que Porras busque una magistratura. Al ser consultada, no lo confirmó ni lo negó, pero sí dijo que lo está analizando.

"Se está pensando, creo yo que, como profesional del Derecho, con aproximadamente 40 años de experiencia, conocimiento y en ejercicio de la profesión, definitivamente somos de las personas que tenemos que participar; el país necesita personas con capacidad y experiencia para estos puestos; sin embargo, el día de hoy lo estoy analizando", dijo.

Al preguntarle si sería a través del Consejo Superior Universitario (CSU), manifestó: "Tenemos oportunidades en diferentes órganos colegiados".

El esposo de la fiscal general, Gilberto Porres, trata de evitar que los medios se le acerquen a Porras.



Luego, Porras, dijo que analiza postularse a otro cargo. pic.twitter.com/ijm1YXrV3m — Dulce Rivera (@drivera_soy502) February 4, 2026

De confirmar su participación, podría hacerlo a través del CSU, Congreso de la República o Corte Suprema de Justicia.

Fuertemente custodiada

Porras llegó a emitir su voto para elegir a magistrado titular y suplente de la CC por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Iba acompañada por personal de seguridad del MP, quienes hicieron una cadena humana para resguardarla.

Además, su esposo y trabajador del MP, Gilberto Porres, también apoyó en su "seguridad", al intentar impedir que los medios de comunicación se le acercaran.