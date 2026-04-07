Con apoyo de agentes caninos continúa búsqueda de Jesler Palacios en el lago Atitlán

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Los caninos han olfateado y rastreado el área, en donde también se espera que flote el cuerpo del joven.

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A más de tres días de la desaparición de Jesler Estuardo Palacios, de 28 años, en el lago Atitlán, su familia mantiene la esperanza de encontrarlo, mientras los equipos de rescate intensifican la búsqueda en una fase considerada clave.

El joven, originario de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, desapareció el sábado pasado. Desde entonces, socorristas trabajan con el objetivo de recuperar el cuerpo.

Las labores fueron reforzadas con cuatro caninos especializados. Según Juan Fernando Paredes, oficial de la Unidad Canina, los ejemplares "Kenzy" y "Seven" "han olfateado gases u olores que generalmente emanan los cuerpos que suben a la superficie, en estado de descomposición", lo que permite focalizar el rastreo en áreas específicas. Sin embargo, no han obtenido resultados concretos.

Por su lado, Juan Díaz, mayor de los Bomberos Voluntarios, explicó que se encuentran en un momento determinante, en caso de que Palacios se haya ahogado y posteriormente sumergido.

La agente canina Kenzy olfatea a bordo de una lancha en búsqueda del cuerpo en el lago Atitlán. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

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Esperan que flote

"Si la temperatura es alta, el cuerpo se descompone a las 72 horas y si es frío, tarda más en hacerlo, pero también influye la profundidad. Si se encuentra a menos de 100 metros, puede flotar; ahora, si está a más de 100, por el peso del agua, esto no es posible", explicó el experto.

Además, Paredes indicó que se mantiene monitoreo con lanchas en horas de la noche para ampliar la cobertura en el lago.

En lanchas rastrean los rescatistas el lago Atitlán. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Hipótesis

Baldemar Ramos, de la Policía Nacional Civil (PNC), señaló que se estudian hipótesis tras la desaparición, pues aunque inicialmente se indicó que Palacios se lanzó al agua para recuperar un dron, no se descarta que lo haya hecho para nadar, por lo que continúan las investigaciones para establecer qué ocurrió.

Los agentes caninos colaboran con el rastreo del cuerpo. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

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