Surge nueva versión de la desaparición de Jesler Palacios en el lago Atitlán

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Un fotógrafo del lago Atitlán relató lo sucedido durante la desaparición del joven.

EN CONTEXTO: Surge video cuando joven salta al lago Atitlán desde jetcar

Continúa la incertidumbre por la desaparición de Jesler Palacios, el joven que conducía un jetcar en el lago Atitlán, el pasado sábado 4 de abril.

De manera preliminar se mencionó que Palacios se lanzó al lago tras perder el control de un dron que manipulaba. Sin embargo, ha surgido una nueva versión de lo sucedido.

Roberto Anleu, quien es un fotógrafo que capta los paisajes en dicho lago, publicó un video en su cuenta de TikTok, en el que narra lo que él habría observado.

Anleu afirma que Palacios no se lanzó al agua para rescatar su dron ni cayó por accidente, ya que se habría lanzado a propósito luego de guardar su dron y quitarse el chaleco salvavidas.

Minutos después el joven no logró subir al jetcar y desapareció debajo del agua.

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Se desconoce la razón exacta de la decisión de Palacios de saltar del jetcar, aunque un video que muestra el momento exacto en que salta, se observa a su acompañante grabarlo, por que lo podría haberlo hecho por diversión.