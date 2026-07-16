Continúa debate por el caso de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Itzapa

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El crimen ocurrió en la Subestación de la PNC de Itzapa, Chimaltenango.

Este jueves continuó en el Tribunal de Mayor Riesgo B el debate oral y público del caso Ejecuciones Extrajudiciales en la Subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

Por este proceso siete agentes policiales enfrentan juicio por la muerte de dos personas que permanecían bajo custodia policial en abril de 2024.

Durante la audiencia, el Ministerio Público (MP) interrogó a Jeremías Rojas Rojas, uno de los agentes que prestaba servicio en la subestación de la PNC de Itzapa al momento de los hechos.

El policía respondió a las preguntas formuladas por la Fiscalía de Derechos Humanos en relación con lo ocurrido el 18 de abril de 2024.

En esa fecha fueron detenidos Milton Nelson Santamaría, ciudadano canadiense, y Eldin Leonel Choc Xi, ciudadano guatemalteco.

El Tribunal de Mayor Riesgo B continuó este jueves el debate oral y público por el caso de las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la subestación de la PNC de San Andrés Itzapa, Chimaltenango.



Video: Wilder López pic.twitter.com/yzeXsH8aNy — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 16, 2026

De acuerdo con la investigación del MP, ambos hombres fallecieron mientras se encontraban bajo custodia de la PNC.

La Fiscalía sostiene que Santamaría murió dentro de la subestación tras haber sido presuntamente agredido por agentes policiales.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableció que la causa de muerte fue una hemorragia masiva provocada por un severo trauma toracoabdominal que ocasionó la ruptura de la aorta abdominal.

En el caso de Choc Xi, la acusación señala que fue sacado de la sede policial y posteriormente asesinado, su cuerpo fue localizado días después en un barranco entre San Andrés Itzapa y San Miguel Dueñas, y la necropsia determinó que falleció por asfixia por estrangulación.

Las muertes provocaron una fuerte reacción entre los pobladores de San Andrés Itzapa, quienes realizaron manifestaciones e incendiaron la subestación policial.

Siete agentes de la Policía Nacional Civil enfrentan juicio por la muerte de Milton Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi, quienes fallecieron tras haber sido detenidos por la PNC. (Foto: Wilder López / Soy502)

Asimismo, vecinos denunciaron presuntos abusos y malos tratos atribuidos a agentes asignados a esa sede, situación que incrementó el escrutinio sobre el actuar de la institución en el municipio.

Como parte de la investigación, el MP presentó cargos por el delito de ejecución extrajudicial contra varios agentes de la PNC.

Entre los señalados figura el exjefe de la subestación, Edy Leonel Vásquez Rabanales, quien salió del país tras los hechos y posteriormente fue capturado en Estados Unidos con fines de extradición.

El juicio, que inició en julio de 2026, busca establecer la responsabilidad penal de los siete agentes acusados mediante la presentación de pruebas periciales, documentales y testimoniales.