Cosecha manía: genera empleo temporal y reactiva economía rural

La cosecha de manía se convierte en un motor de empleo temporal en el área rural, gracias a productores como Juan Lisandro Pineda Salguero, quien genera ingresos para más de una docena de familias.

Pineda destaca que la manía es un cultivo resiliente que logra soportar la sequía y el calor extremo. Descubra cómo este grano, cuyo quintal se negocia a Q700, ayuda a fortalecer la economía familiar y la agricultura local.





Empleo temporal: Cosecha de manía ayuda a 12 familias con ingresos. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Con la llegada de la cosecha de manía, hay familias que aprovechan para ganarse unos centavos y llevar el pan diario a sus familiares, esto gracias al productor Juan Lisandro Pineda Salguero, quien les da el empleo por dos a tres semanas en el corte de dicho producto.

Pineda señaló que lleva más de ocho años de sembrar manía en diferentes áreas, porque como los terrenos no son propios, alquila. "Hoy trabajé aquí y puede ser que el otro año en otro lado y así, pero yo siempre me dedico a la siembra de manía, de maíz, de rosa de Jamaica y de otros cultivos menores", relata.





Cosecha de manía, pero también otros granos. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Refiere que tiene más de doce personas trabajando y le he dado trabajo a otras más, lo que ayuda a la economía de la familia de cada una de ellas.

"El corte tarda entre dos a tres semanas, pero también la manía se lleva cuatro meses; ocho días para llegar al punto del arranque y también se emplea personas", mencionó.





Juan Pineda: Manía es el cultivo que soporta mejor la sequía del país. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

El productor comentó que él siembra, pero es Dios quien se encarga de la cosecha y de que salga bonita.

"La manía soportó el calor, la sequedad y por eso es que yo siempre he trabajado con manía, porque es un cultivo que soporta las sequías", expresa.

Pineda indicó que después de cortarla, la guarda en su casa, mientras alguien llega a comprársela. También la vende en Chiquimula, que es donde están todos los compradores del grano y ellos negocian.





Cultivo resiliente: La manía es clave contra la sequía, dice productor. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Asimismo, comenta que la manía no es muy rentable, porque le da para seguir trabajando y dándole trabajo a otras personas. "Todos nos vamos ayudando, porque si cruzamos las manos, entonces sería peor la cosa", señala.

Por último, agregó que la vende por quintal, el cual tiene un costo aproximado de Q700 en el área. Siembra el producto en al menos dos manzanas de terreno.

