Cristiano vuelve a entrenar, pero lanza otra amenaza a Al Nassr

Cristiano Ronaldo volvió este miércoles a los entrenamientos con el Al Nassr luego de varios días en los que se mantuvo en protesta, sin jugar ni entrenar, debido a la situación que se ha generado en la liga saudí tras el traspaso de Karim Benzema.

El fichaje del delantero francés, quien dejó al Al Ittihad para unirse al Al Hilal, provocó la molestia del astro portugués, quien considera que algunos clubes reciben un mayor respaldo económico por parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita para reforzar sus plantillas. Esta inconformidad llevó a Cristiano a ausentarse del partido del pasado lunes en la liga local.

A pesar de su regreso a las prácticas, el delantero portugués mantiene su postura de protesta y amenaza con no disputar el encuentro de este viernes, en el que el Al Nassr visitará al Al Ittihad. Durante la sesión, Ronaldo trabajó con normalidad junto a sus compañeros bajo las órdenes del técnico Jorge Jesús, aunque su participación en el próximo compromiso sigue en duda.

Según informaron varios periodistas en Arabia Saudita y la cadena ESPN, el delantero espera garantías de que habrá cambios que favorezcan a su equipo. De no recibirlas, no se descarta que el portugués solicite su salida del club en el próximo mercado de junio.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo renovó su contrato con el Al Nassr antes de finalizar 2025, extendiendo su vínculo hasta 2027. Sin embargo, esta situación podría abrir la puerta a una eventual salida si no se logran acuerdos entre el jugador, el club y el Fondo de Inversión Pública saudí.