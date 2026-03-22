Pelea de Léster Martínez: critican a Karol Posadas por cantar el Himno desordenado

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La esperada pelea de Léster Martínez contó con un momento agridulce durante la ceremonia de presentación de los peladores.

Momentos incómodos se vivieron durante la entonación del Himno Nacional de Guatemala en la previa del combate de Léster Martínez e Immanuwel Aleem en San Bernardino, California.

Durante la ceremonia de presentación de los peleadores, el público se vio sorprendido con la entonación de las canciones nacionales de Guatemala y Estados Unidos.

La encargada de interpretar el de Guatemala fue la cantante Karol Posadas.

Sin embargo, su interpretación cambió el orden de las estrofas, lo que dejó atónitos a los asistentes.

Karol Posadas “interpretó” el himno de Guatemala en al pelea de Léster Martínez.



¿Cómo lo hizo? pic.twitter.com/I9pgoHI2pA — ThisIsLaLigaGT (@ThisIsLaLigaGT) March 22, 2026

En las redes sociales no se ha hecho esperar las reacciones sobre este suceso mientras daba inicio el combate.