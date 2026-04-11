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Cuatro personas resultan heridas tras colisión en zona 16 (video)

  • Por Geber Osorio
10 de abril de 2026, 18:50
Ciudad de Guatemala
En las imágenes se observa que una de las víctimas no logra levantarse tras el impacto. (Foto: Captura de video)

En las imágenes se observa que una de las víctimas no logra levantarse tras el impacto. (Foto: Captura de video)

En un video se observa el momento en que las víctimas caen sobre la cinta asfáltica.

OTRAS NOTICIAS: ¡Otro vehículo volcado! Accidente de tránsito deja un herido en Mixco

Un percance vial se registró este viernes 10 de abril en la rotonda del bulevar Austriaco, en zona 16, en el tramo que dirige hacia la zona 17.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, compartió las imágenes que captó una cámara de vigilancia, en donde se observa que dos vehículos de dos ruedas se vieron involucrados en el accidente de tránsito.

Luego de que ambos colisionaron, cuatro personas que iban a bordo de los vehículos, cayeron sobre la cinta asfáltica, lo que les ocasionó heridas.

Siendo una de ellas la más afectada, quien había quedado tendida, por lo que fueron alertados los bomberos que minutos después asistieron a las víctimas.

Mira aquí el video:

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