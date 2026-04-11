Cuatro personas resultan heridas tras colisión en zona 16 (video)

En un video se observa el momento en que las víctimas caen sobre la cinta asfáltica.
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Un percance vial se registró este viernes 10 de abril en la rotonda del bulevar Austriaco, en zona 16, en el tramo que dirige hacia la zona 17.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, compartió las imágenes que captó una cámara de vigilancia, en donde se observa que dos vehículos de dos ruedas se vieron involucrados en el accidente de tránsito.
Luego de que ambos colisionaron, cuatro personas que iban a bordo de los vehículos, cayeron sobre la cinta asfáltica, lo que les ocasionó heridas.
Siendo una de ellas la más afectada, quien había quedado tendida, por lo que fueron alertados los bomberos que minutos después asistieron a las víctimas.