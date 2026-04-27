¡Los atrapan! Capturan a presuntos responsables de ataque armado en Amatitlán

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Los ahora capturados habrían disparado contra un grupo de personas.

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Momentos después de que ocurriera un ataque armado que dejó dos personas heridas y una fallecida en la 7ma. avenida y 3ra. calle del barrio San Juan Lorenzo, en Amatitlán, las autoridades policiales lograron ubicar a los presuntos responsables.

Según información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), investigadores del Grupo Especial Contra las Extorsiones (GECE), tras realizar diversas diligencias, llevaron a cabo un operativo que permitió la captura de dos hombres, quienes serían los presuntos responsables de este violento hecho.

Uno de los presuntos sicarios indicó ser menor de edad. (Foto: PNC)

Se trata de Melvin Alvarado, de 22 años, y de otra persona menor de edad. Según los reportes preliminares, los agentes policiales lograron capturarlos tras una persecución, luego de que los ahora detenidos intentaran darse a la fuga.

Durante el operativo se incautó un arma de fuego y la motocicleta en la que habrían huido después de disparar contra el grupo de personas. Cabe destacar que una cámara de seguridad captó el momento en que los atacantes acabaron con la vida de una de las víctimas.

Una cámara evidenció el ataque armado. (Foto: PNC)

El ataque

Durante la tarde de este domingo, un grupo de personas que se encontraba en una tienda fue atacado a balazos, dejando como saldo un hombre fallecido y dos personas más heridas.

En ese momento, los lesionados fueron identificados como Byron López, de 51 años, y Max Ovando, de 22, quienes fueron trasladados por Bomberos Voluntarios al Hospital Nacional de Amatitlán.

Tras el hecho, las autoridades acordonaron el área y coordinaron con el Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.