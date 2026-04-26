Dan el último adiós a piloto aviador que murió en un accidente

La comunidad de Antigua Guatemala lamentó el fallecimiento del piloto aviador, Luis Guillermo Jurado Muñoz, quien falleció en un accidente aéreo ocurrido el pasado sábado 25 de abril en el departamento de Escuintla.

Jurado Muñoz se encontraba realizando labores de fumigación aérea en un sector de plantaciones cuando, por causas que se investigan, la aeronave que tripulaba se precipitó a tierra, provocándole la muerte de forma inmediata.

Con flores y coronas presentaron condolencias tras el fallecimiento del piloto. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

El hecho ha causado un profundo impacto en la sociedad antigüeña, donde la familia Jurado Muñoz es ampliamente conocida y apreciada.

Los restos piloto fueron velados en una capilla de la ciudad colonial, donde familiares y amigos se reunieron para rendirle homenaje y recordar su pasión por el vuelo.

La tarde de este domingo, el cortejo fúnebre partió hacia el Cementerio General de San Lázaro para la inhumación correspondiente. Vecinos y allegados han expresado sus condolencias al médico Julio Jurado y a su esposa, Cristina Muñoz de Jurado, ante la pérdida de su ser querido.

Amigos y familiares se dirigieron al camposanto para darle sepultura al aviador. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)