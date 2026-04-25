Identifican a piloto que falleció tras caída de avioneta en Escuintla

El cuerpo del piloto quedó atrapado en la cabina de la aeronave.
EN CONTEXTO: Avioneta se desploma en Escuintla, piloto fallece
Durante la mañana del 25 de abril, una aeronave sufrió un accidente mientras realizaba trabajos de fumigación en una finca ubicada en la Aldea Obero, Masagua, Escuintla.
Este accidente provocó la muerte del piloto a bordo de este transporte, quien fue identificado como Luis Guillermo Jurado Muñoz, de 52 años, originario de Tiquisate.
Jurado, tenia ya varios meses trabajando en esta finca y es recordado por otros trabajadores por ser muy amable y servicial.
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se solidarizó con sus familiares y amigos emitiendo una esquela en su honor.
Además, la Aviación Agrícola Guatemalteca recordó con pesar a "Wicho", reconocido por su pasión por el vuelo.