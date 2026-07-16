Debut de Lewandowski en MLS se pospone por incendios en Chicago

El partido entre el Chicago Fire y el Vancouver Whitecaps, el primero desde la llegada del polaco Robert Lewandowski a la MLS, fue aplazado este jueves por problemas con la calidad del aire provocados por incendios forestales.
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El humo de estos incendios, que arrasan la provincia canadiense de Ontario, se extendió el jueves hacia el noreste de Estados Unidos incluida la ciudad de Nueva York, en cuyos alrededores debe disputarse el domingo la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Por el momento, el choque de la noche del jueves en la cancha del Chicago Fire fue pospuesto hasta el 6 de octubre, informó el equipo de la MLS en un comunicado.
"La decisión se tomó dando máxima prioridad a la salud y seguridad de los aficionados, jugadores, empleados y todo el personal del evento", dijo el club de Chicago
La franquicia dijo que unos 40 mil aficionados iban a acudir al Soldier Field para esta jornada de reinicio de la MLS tras el parón por la Copa del Mundo.
La siguiente oportunidad para el debut del exdelantero del Barcelona será el próximo miércoles en una visita al Inter Miami en la que no se espera la presencia de Lionel Messi por su participación en la final del Mundial el domingo.