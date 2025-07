Deja tres hijos: Diogo Jota recién había celebrado su boda (video)

-

El jugador celebró su boda junto a su amada, apenas hace once días. También era padre de tres niños.

La estrella del fútbol del Liverpool, Diogo Jota, y su hermano menor, André, murieron este jueves cuando se conducían en un Lamborghini en una carretera al noroeste de España.

De acuerdo con la Guardia Civil, "todo apunta a reventón de un neumático mientras realizaba adelantamiento. Como resultado del siniestro, el coche resulta incendiado y ambos fallecidos".

La noticia ha consternado a nivel internacional, provocando emotivas reacciones de su club de futbol y varias figuras del gremio deportivo; entre ellas, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Se acababa de casar

Tan solo el pasado 22 de junio, Diogo contrajo matrimonio con su pareja de muchos años, Rute Cardoso.

Esa fue la última publicación que el futbolista realizó en su cuenta de Instagram, donde posee más de tres millones de seguidores.

"22 de junio de 2025. Sí, para siempre" y "Un día que nunca olvidaremos", son los mensajes que acompañan a una serie de fotografías y un video que recopila el día especial.

Padre de familia

Diogo también era padre de tres pequeños: Dinis, de 4 años; Duarte, de 3 y otra hija que tiene apenas siete meses.

Además, tenían tres perros de la raza Beagle, a quienes dan un trato especial como tres miembros más de la familia.

Hasta el momento, Rute, esposa de Diogo, no se ha pronunciado públicamente al respecto de la tragedia que enluta a su familia.

En Instagram, la última publicación que ella hizo fue hace poco más de 24 horas, en la que recuerda el día de su boda.

"Mi sueño hecho realidad", expresó.