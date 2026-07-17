¿Dejará el Bayern? Michael Olise revela su deseo para la nueva temporada

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El mercado de fichajes comienza a calentarse y uno de los nombres que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el de Michael Olise. El talentoso extremo del Bayern Múnich y de la selección de Francia habría manifestado su deseo de vestir la camiseta del Real Madrid, según reveló el diario francés L'Équipe.

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La publicación señala que, durante la concentración de la selección francesa en el Mundial, el futbolista de 24 años confesó a varios de sus compañeros que su gran deseo es fichar por el conjunto merengue, alimentando así los rumores que han circulado en los últimos días sobre un posible interés del club español.

OJO:



Según L’Equipe, Michael Olise quiere irse al Real Madrid, y dicen que así se lo ha dicho a sus compañeros de selección.



Aparentemente Upamecano ha estado tratando de convencerle de que se quede, pero Olise parece estar decidido a irse al Madrid. pic.twitter.com/vmf26VmgaL — Andrés Weiss (@andresweiss_) July 16, 2026

Complicado

Diversos reportes en España ya apuntaban a que el Real Madrid preparaba una ofensiva por Olise, aunque desde Alemania trascendía que el Bayern no tenía intención de negociar la salida de una de sus principales figuras. Sin embargo, la información de L'Équipe asegura que la entidad madridista ya conoce la voluntad del jugador y tendría previsto intentar su incorporación para la próxima temporada.

A pesar del deseo del futbolista, la operación no sería sencilla. El Bayern considera a Olise una pieza clave para su proyecto deportivo y, según la prensa germana, únicamente escucharía ofertas superiores a los 250 millones de euros, una cifra que convertiría el traspaso en uno de los más caros de la historia del futbol.