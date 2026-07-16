El departamento del Tesoro lanzará moneda con el rostro de Donald Trump

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El departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que lanzará una moneda con el rostro de Donald Trump.

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La nueva moneda de dólar tendrá la imagen del presidente Donald Trump y está lista para circular a partir de otoño. La pieza forma parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la nación.

El diseño aprobado por la Comisión de Bellas Artes muestra en el anverso a Trump con traje y corbata, acompañado de la palabra Liberty, las fechas 1776-2026 y la frase In God We Trust. En el reverso se mantiene la tradicional águila calva del Gran Sello de Estados Unidos con el lema en latín E pluribus unum. La moneda tendrá un acabado dorado, aunque no será de oro puro.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la pieza busca convertirse en un "símbolo duradero del patriotismo" y destacó que la efigie del mandatario representa "la fortaleza de los valores estadounidenses". Trump, por su parte, dijo sentirse "honrado" por el reconocimiento.

La decisión ha generado debate, ya que la legislación federal prohíbe que presidentes en funciones aparezcan en la moneda estadounidense. Sin embargo, el secretario del Tesoro tiene facultades especiales para autorizar emisiones conmemorativas. Hasta ahora, Calvin Coolidge había sido el único presidente cuya imagen apareció en una moneda durante su mandato.

En paralelo, Bessent anunció que la firma de Trump se incluirá en los billetes de 100 dólares, sustituyendo la del tesorero de Estados Unidos, lo que refuerza la intención de la administración de dejar una huella histórica en la moneda nacional.