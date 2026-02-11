Derogatoria del impuesto a las herencias disminuirá trabajo en la Secretaría General

-

Ley estuvo vigente desde 1947 y fue sancionada por el entonces presidente Juan José Arévalo, padre del actual mandatario.

Debido a que el Congreso derogó la Ley sobre el Impuesto de Herencias, Legados y Donaciones, la Secretaría General de la Presidencia ya no recibirá expedientes de exoneración por esos casos y, por lo tanto, disminuirá el trabajo en dicha dependencia.

La información fue confirmada por Luis Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia, quien explicó que con la entrada en vigencia del Decreto 6-2026 se reducirán los casos que conoce la institución que dirige.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, periodistas consultaron si, con la derogatoria de la ley sobre el Impuesto de Herencias, Legados y Donaciones, el presidente exonerará a las personas que tienen multas derivadas de este gravamen.

La pregunta se hizo debido a que el inciso r del artículo 183 constitucional señala que entre las funciones del mandatario está "exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieren incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales por actos u omisiones en el orden administrativo"

"Con respecto al decreto legislativo que aprobó ayer el Congreso de la República de Guatemala, hay que tomar en cuenta que en la Secretaría General de la Presidencia se analizan tres tipos de exoneraciones y efectivamente uno son los de las herencias, legados y donaciones", explicó el secretario.

Agregó que la política del presidente Bernardo Arévalo desde que asumió el cargo ha sido que en temas relativos a la administración tributaria, como "impuestos al valor agregado y otros" es que "no se están dando condonaciones" sobre ese tipo de impuestos.

"Con respecto a las exoneraciones de migración, el presidente está dando el 100 % de las exoneraciones por ser tema meramente humanitario", agregó Guerrero.

Por último, con el tema de herencias, legados y donaciones, en la Secretaría General de la Presidencia se ha estado trabajando con una tabla donde es proporcional la exoneración que se otorga.

"Siempre hemos dicho que hay que analizar el tema de las multas y la mora que está establecido porque posiblemente sea injusto y por eso es que el presidente tiene esa tabla con respecto a las herencias, legados y donaciones", precisó el secretario.

El funcionario agregó que cuando entre en vigencia este decreto aprobado por el Legislativo "ese tipo de exoneración ya no va a ser necesario que pase por Secretaría General de la Presidencia y el presidente ya no tendrá que otorgarlo".

"Por eso estamos muy tranquilos, porque se reducirán los casos que se realizarán en la Secretaría", puntualizó Guerrero.

Derogan ley

El 10 de febrero último, el Congreso oficializó la derogación del impuesto a las herencias, legados y donaciones, una medida que avanzó acompañada de diversas enmiendas planteadas y avaladas durante su discusión por artículos y redacción final.

De acuerdo con el decreto aprobado, la normativa elimina el tributo que gravaba la transferencia de bienes tras el fallecimiento de una persona, así como las donaciones vinculadas a procesos sucesorios.

La disposición modifica el marco legal vigente y deja sin efecto el cobro que, durante años, formó parte de la estructura tributaria guatemalteca.

Durante el debate en el hemiciclo, diputados que respaldaron la iniciativa reiteraron que el impuesto representaba una carga sobre patrimonios que ya habían tributado previamente.

Bajo esa lógica, su eliminación, argumentaron, corrige una doble imposición y alivia la presión económica sobre las familias.

Uno de los puntos más sensibles abordados en la exposición de motivos fue la falta de liquidez de muchos herederos al momento de asumir el pago.

Según lo planteado, esta situación obligaba en varios casos a vender bienes heredados para cumplir con la obligación fiscal, lo que impactaba directamente el patrimonio familiar.