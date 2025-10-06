Derrumbe en CAES: se reanudan los trabajos de limpieza en el área

La lluvia no ha dejado de caer, pero los trabajos de limpieza continúan en el lugar.
EN CONTEXTO: Vehículos soterrados en derrumbe de Carretera a El Salvador (video)
Las fuertes lluvias que han caído en el área del derrumbe ocurrido esta madrugada de lunes 6 de octubre, paralizaron las labores de limpieza y búsqueda.
Sin embargo, el equipo de rescate ha reanudado el trabajo para agilizar la búsqueda del guardia desaparecido y habilitar el paso en ambos sentidos, pues varios conductores se han quedado varados en el lugar.
Así se ve el área en este momento:
Cierre total
Debido a estos trabajos realizados en la vía, la Municipalidad de Fraijanes anunció el cierre total del sector.
Las autoridades sugieren tomar las siguientes vías alternas:
- Hacía ciudad de Guatemala: Santa Elena Barillas y Villa Canales.
- Hacia ruta a El Salvador: la VAS.