Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Derrumbe en CAES: se reanudan los trabajos de limpieza en el área

  • Por Jessica González
06 de octubre de 2025, 15:11
La lluvia ha hecho que las labores de limpieza se compliquen. (Foto: captura de video)

La lluvia ha hecho que las labores de limpieza se compliquen. (Foto: captura de video)

La lluvia no ha dejado de caer, pero los trabajos de limpieza continúan en el lugar.

EN CONTEXTO: Vehículos soterrados en derrumbe de Carretera a El Salvador (video)

Las fuertes lluvias que han caído en el área del derrumbe ocurrido esta madrugada de lunes 6 de octubre, paralizaron las labores de limpieza y búsqueda.

Sin embargo, el equipo de rescate ha reanudado el trabajo para agilizar la búsqueda del guardia desaparecido y habilitar el paso en ambos sentidos, pues varios conductores se han quedado varados en el lugar.

Así se ve el área en este momento:

Cierre total

Debido a estos trabajos realizados en la vía, la Municipalidad de Fraijanes anunció el cierre total del sector. 

Las autoridades sugieren tomar las siguientes vías alternas:

  • Hacía ciudad de Guatemala: Santa Elena Barillas y Villa Canales.
  • Hacia ruta a El Salvador: la VAS.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar