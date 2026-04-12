Hallan armamento ilícito en el interior de una vivienda en zona 18

Se reporta la captura de un presunto criminal en medio de este hallazgo.
OTRAS NOTICIAS: Imágenes posteriores al accidente ocurrido en la Roosevelt (video)
La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) de la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre el armamento que fue descubierto en una vivienda de la colonia Las Tapias, ubicada en zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
El armamento de alto calibre que se encontró fue una lanzagranadas, cinco fusiles de asalto, una subametralladora, cuatro pistolas, un revólver y granadas de 40mm.
Además, se encontraron cientos de municiones y chalecos antibalas.
Ante este hallazgo se capturó a un presunto marero, el cual no ha sido identificado por las autoridades.