Operación Centinela: Desmantelan cuatro puntos de droga y capturan a una mujer

Además de las drogas, también se incautaron Q15 mil durante los allanamientos efectuados en Escuintla.
La Policía Nacional Civil (PNC) realizó 11 allanamientos como parte de la operación Centinela, en Escuintla, durante este viernes 16 de enero.
Como resultado de estas diligencias, se capturó a Ana "N", de 47 años, quien tenía una pistola ilegal en su domicilio ubicado en la colonia San Felipe, zona 3.
Además, se desmantelaron cuatro puntos de venta y distribución de droga al menudeo, donde se decomisaron 195 bolsas con marihuana, 64 bolsas con piedras de crack y 22 colmillos con cocaína.
Asimismo, fueron incautadas tres tolvas y Q15 mil 196 en efectivo que se presume que sean de la venta y distribución de los estupefacientes, señalaron las autoridades.
La operación Centinela inició el pasado 6 de enero y hasta la fecha se reporta la captura de 90 personas por diferentes delitos, entre extorsionistas y pandilleros dedicados a robar vehículos de dos ruedas.
También, figura la captura de alias el "Indio Cirilo" presunto responsable del crimen de su conviviente e hija, agregó la PNC.