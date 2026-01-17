Operación Centinela: Desmantelan cuatro puntos de droga y capturan a una mujer

- Además de las drogas, también se incautaron Q15 mil durante los allanamientos efectuados en Escuintla. OTRAS NOTICIAS: Capturan a guardia del Sistema Penitenciario que pretendía entregar un arma a reos La Policía Nacional Civil (PNC) realizó 11 allanamientos como parte de la operación Centinela, en Escuintla, durante este viernes 16 de enero. Como resultado de estas diligencias, se capturó a Ana "N", de 47 años, quien tenía una pistola ilegal en su domicilio ubicado en la colonia San Felipe, zona 3. La capturada fue identificada como Ana "N", de 47 años. (Foto: PNC) Además, se desmantelaron cuatro puntos de venta y distribución de droga al menudeo, donde se decomisaron 195 bolsas con marihuana, 64 bolsas con piedras de crack y 22 colmillos con cocaína. Marihuana, crack y cocaína fueron las drogas halladas por los agentes policiales. (Foto: PNC) Asimismo, fueron incautadas tres tolvas y Q15 mil 196 en efectivo que se presume que sean de la venta y distribución de los estupefacientes, señalaron las autoridades. Q15 mil 196 en efectivo fueron incautados por las autoridades. (Foto: PNC) La operación Centinela inició el pasado 6 de enero y hasta la fecha se reporta la captura de 90 personas por diferentes delitos, entre extorsionistas y pandilleros dedicados a robar vehículos de dos ruedas. A la detenida se le incautó una pistola ilegal que estaba en el interior de su domicilio. (Foto: PNC) También, figura la captura de alias el "Indio Cirilo" presunto responsable del crimen de su conviviente e hija, agregó la PNC.