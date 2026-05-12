¡Aumenta 37%! Aeropuerto Mundo Maya registra flujo de 1,200 pasajeros diarios

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Las autoridades actualizaron sobre los trabajos que se han hecho en la terminal aérea petenera y sus planes para fortalecer sus instalaciones.

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El Gobierno destacó las mejoras llevadas a cabo en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya las cuales, según las autoridades, han permitido fortalecer las capacidades operativas de la terminal aérea y registrar un incremento del 37% en la afluencia de pasajeros desde 2023.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, realizada en Petén, el presidente Bernardo Arévalo, supervisó los avances implementados en la terminal aérea y aseguró que las inversiones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer el turismo y la conectividad del país.

"Hemos venido a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mundo Maya para supervisar los avances que se han venido dando en las capacidades operativas del aeropuerto", afirmó el mandatario.

Destacó que actualmente la terminal atiende alrededor de 1,200 pasajeros diarios y que las mejoras incluyen la sustitución de equipo tecnológico para aproximación de aeronaves, la modernización de la torre de control y la instalación de sistemas de rayos X para el equipaje.

Las autoridades han trabajado en modernizar las instalaciones de la terminal aérea. (Foto: CIV / Soy502)

El gobernante también mencionó la contratación de más personal, mejoras en el sistema de aire acondicionado, cambio de iluminación a tecnología LED, nuevas butacas en salas de espera y la actualización del software de navegación aérea.

Asimismo, destacó que se trabaja en proyectos de ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves para aumentar la capacidad operativa del aeropuerto.

El presidente indicó que el Ejecutivo analiza un préstamo con el Banco Mundial destinado al mejoramiento de aeródromos del país, incluyendo los aeropuertos La Aurora, Mundo Maya y Livingston.

"Estamos convencidos de que Guatemala tiene un gran futuro turístico", afirmó Arévalo, quien relacionó el aumento del turismo nacional y en Petén con la necesidad de fortalecer la infraestructura aeroportuaria.

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Seguridad y fortalecimiento

El director general de Aeronáutica Civil ,Tomás Aldecoa, aseguró que el Aeropuerto Internacional Mundo Maya tiene condiciones técnicas para consolidarse como una terminal estratégica para el país.

El funcionario precisó que las acciones se han concentrado en cinco áreas estratégicas: seguridad operacional, experiencia del pasajero, fortalecimiento institucional, control de tráfico aéreo y atención de emergencias.

Entre las mejoras mencionó la climatización de las instalaciones, acceso a wifi, áreas para carga de dispositivos móviles, modernización del mobiliario y sistemas de navegación aérea, así como la capacitación constante de controladores aéreos y personal operativo.

Aldecoa destacó la adquisición y puesta en funcionamiento de maquinaria de rayos X para equipaje facturado, equipo que, según indicó, no existía desde hace 20 años y que ahora permite reducir los tiempos de revisión de pasajeros.

El presidente Bernardo Arévalo, acompañado de varios funcionarios, llevó a cabo una supervisión al aeropuerto. (Foto: SCSP / Soy502)

En materia de seguridad operacional, señaló que se fortaleció el sistema de salvamento y extinción de incendios mediante la contratación y capacitación de bomberos aeronáuticos.

Además de mejoras en señalización horizontal, pintura de rampa y reorganización de posiciones de aeronaves para aumentar la capacidad de estacionamiento.

El funcionario indicó además que se actualizaron sistemas y otros equipos de radio ayuda utilizados para aproximaciones de precisión y no precisión, con el objetivo de facilitar aterrizajes seguros durante condiciones climáticas adversas.

Según el director, el aeropuerto también busca avanzar hacia procesos de certificación internacional, para lo cual se ha incrementado el personal operativo y administrativo.

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Detalló que la terminal pasó de contar con alrededor de 120 trabajadores a 162 empleados durante 2024.

Finalmente, el titular de la DGAC indicó que se trabaja junto al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y actores del sector privado en proyectos de modernización y ampliación de infraestructura.

Además, afirmó que se avanzan en iniciativas para fortalecer la conectividad aérea y reactivar aeródromos en distintas regiones del país.