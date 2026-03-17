Ligan a proceso a empleado municipal que aprovechó su puesto para subirse el salario

El ahora procesado tenía entre sus funciones ingresar y aprobar la planilla de pagos de salarios de los trabajadores municipales.
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El Ministerio Público (MP) informó que José M. fue ligado a proceso penal por el delito de peculado por sustracción en forma continuada.
Esta persona se desempeñaba como encargado de planilla en la Municipalidad de Zaragoza, Chimaltenango, tenía entre sus funciones ingresar y aprobar la planilla de pagos de salarios de los trabajadores municipales.
Por lo que, habría aprovechado su puesto para incrementar su salario base mensual durante los meses de enero a mayo de 2025, registrando las modificaciones en el sistema SICOIN GL, según la investigación preliminar de las autoridades.
Medidas de coerción
El juzgado impuso medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario, la obligación de presentarse a firmar cada 15 días en la Fiscalía Municipal de Zaragoza, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y el pago de una caución económica de Q2 mil, según detalló el MP.
La resolución se dio con base a los indicios presentados por la Fiscalía contra la Corrupción, el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chimaltenango.
Asimismo, se le otorgó al Ministerio Público un plazo de tres meses para concluir la investigación.