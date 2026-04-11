¡Insólito! Detienen a futbolista tras gritar "bomba" dentro de un avión en Argentina

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El vuelo que transportaría a un plantel argentino a Buenos Aires para un partido de futbol, fue cancelado.

Un insólito hecho se dio este sábado 11 de abril cuando un futbolista gritó "bomba" estando dentro de un avión que, estaba a punto de despegar y que trasladaría al plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy hacia Buenos Aires, Argentina.

Debido a la "broma" realizada por el jugador argentino Emiliano Endrizzi, los pasajeros fueron alertados y se activaron los protocolos de seguridad, generando pánico en la tripulación, y posteriormente este futbolista de dicho club fue detenido por agentes policiales.

Además, el vuelo fue cancelado y todos los pasajeros tuvieron que descender de la aeronave para que el personal especializado realizara los controles correspondientes para descartar la presencia de artefactos explosivos.

Emiliano Endrizzi, futbolista de Gimnasia de Jujuy, gritó "BOMBA" antes de que el avión despegue y ACTIVÓ EL PROTOCOLO ANTIBOMBAS DEL AVIÓN.



Los pasajeros debieron bajarse y ser revisados UNO POR UNO.



Insólito. ‍♂️ pic.twitter.com/MFlnX4q5k0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 11, 2026

Club se pronuncia

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy emitió un comunicado tras el acontecimiento y en el cual indica que, "actualmente, la situación se encuentra bajo la órbita de la justicia federal, a efectos de esclarecer lo sucedido".

"El Club deja expresamente aclarado que, de confirmarse, se trataría de una manifestación de carácter estrictamente individual, ajena a los valores y a la conducta que promueve la institución", menciona el comunicado.

También, el club manifestó que estará su total disposición a colaborar con las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos, y se mantiene a la espera de las decisiones que se adopten, a fin de evaluar, en su caso, las medidas internas que pudieran corresponder.

Asimismo, "se informa que será la autoridad competente quien determine la reprogramación del vuelo en el día de la fecha y su correspondiente horario, una vez cumplidas las medidas previstas en el protocolo de seguridad aplicable", agregó el club.

El vuelo del plantel era realizado con motivo del encuentro a disputarse el domingo 12 de abril ante el equipo de Agropecuario Argentino por la jornada 9 de la Primera Nacional (segunda división) del futbol argentino.

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Comunicado de la aerolínea

La aerolínea Flybondi también emitió un comunicado tras lo sucedido, en el cual indicó lo siguiente: "La compañía informa que el vuelo FO5181 que debía despegar a las 13:25 del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy con destino a Buenos Aires, recibió una amenaza de bomba por parte de un pasajero".

Por lo tanto, "se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La compañía se encuentra trabajando en conjunto con las autoridades del Gobierno de Jujuy y con los organismos intervinientes dado que se trata del segundo hecho de estas características en las últimas 48 horas, lo que genera un impacto directo en la operación", mencionó la aerolínea.

La operación del día se verá afectada, con demoras y cancelaciones, lo que impacta en más de 1,200 pasajeros.