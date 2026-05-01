Detienen a guatemalteco por vender gomitas con drogas a estudiantes en EE. UU.

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El caso surgió luego de que 12 estudiantes fueran hospitalizados por consumir gomitas con THC.

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El guatemalteco Wilmer Castillo García, de 22 años, fue detenido luego de intentar salir de Estados Unidos hacia Canadá, tras haber quedado en libertad en medio de un proceso en su contra por presunta distribución de drogas a estudiantes.

De acuerdo con el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Raymond A. Tierney, el connacional fue interceptado el 4 de octubre de 2025 por agentes fronterizos canadienses en el puente de Lewiston.

Al verificar que tenía un caso pendiente, las autoridades notificaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para su detención.

Las autoridades lo vinculan con la distribución de drogas a menores de edad. (Foto: News 12 Long Island)

Las investigaciones en su contra comenzaron en mayo de ese mismo año, luego de que 12 estudiantes de la escuela secundaria William Floyd fueran hospitalizados tras consumir gomitas con THC, un componente de la marihuana asociado a efectos psicoactivos. Las indagaciones condujeron a una cuenta en redes sociales vinculada con Castillo.

Además del incidente con los estudiantes, las autoridades sostienen que el guatemalteco habría vendido cocaína y marihuana a un agente encubierto en dos ocasiones, los días 5 y 12 de mayo de 2025.

También se le atribuye la venta de droga en dos ocasiones a un agente en cubierto. (Foto: Shutterstock)

Por estos hechos, enfrenta cargos relacionados con la venta y posesión de sustancias controladas, así como por poner en riesgo el bienestar de menores. El delito más grave podría conllevar una pena de hasta nueve años de prisión.

Castillo había sido liberado previamente sin pago de fianza, debido a que los cargos que enfrentaba no calificaban para esa medida bajo la legislación vigente en Nueva York.

El guatemalteco permanece bajo custodia. (Foto: New York Post)

Tras su captura en la frontera, fue trasladado a un centro de detención federal en Batavia y luego entregado a las autoridades del condado de Suffolk.

Actualmente permanece bajo custodia a la espera de su próxima audiencia, programada para el 19 de mayo de 2026.

*Con información de la Oficina del Fiscal del Condado de Suffolk