Un día como hoy: domingo 16 de agosto

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En 1977, falleció en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, a los 42 años, Elvis Aaron Presley, conocido como "El Rey del Rock and Roll".

Su muerte conmocionó al mundo entero y miles de fanáticos se reunieron a las puertas de su mansión Graceland para despedirlo. Con éxitos como "Hound Dog", "Jailhouse Rock" y "Love Me Tender", Elvis transformó la música popular y se convirtió en uno de los íconos culturales más grandes del siglo XX. Su legado sigue vivo hoy en cada generación de músicos que ha inspirado.

1815: Nace San Juan Bosco

En el norte de Italia nace Juan Bosco (1815-1888), sacerdote, educador y fundador de la Congregación Salesiana. Dedicó su vida a la formación de niños y jóvenes pobres a través de un sistema educativo basado en el amor y la confianza, hoy presente en numerosos países, especialmente en América Latina.

1858: Primer cable telegráfico transatlántico

La reina Victoria de Inglaterra y el presidente estadounidense James Buchanan intercambiaron cortesías a través del primer cable submarino que une América del Norte con Europa. Aunque el cable se rompería pocas semanas después, marcó el inicio de las comunicaciones intercontinentales casi instantáneas.

1888: Muere John Pemberton

Falleció en Atlanta, Estados Unidos, el farmacéutico John Stith Pemberton (1831-1888), creador en 1886 de la fórmula original de la Coca-Cola. Aunque vendió los derechos antes de morir, sin imaginar el imperio en que se convertiría, su invento se transformó en una de las marcas más conocidas y consumidas del planeta.

1920: Nace Charles Bukowski

En la ciudad alemana de Andernach nace el poeta y novelista Charles Bukowski (1920-1994), que pasaría buena parte de su vida en Estados Unidos. Su estilo crudo, transgresor y sincero lo convirtió en uno de los referentes del llamado "realismo sucio", con obras como "Cartero" y "Mujeres" que han influido a generaciones de lectores y escritores.

1925: Estreno de "La quimera del oro"

Se estrena en Nueva York "La quimera del oro", primer largometraje del genial cómico británico Charlie Chaplin como director y protagonista. La cinta, con escenas inolvidables como la de la cabaña al borde del precipicio y el famoso "baile de los panecillos", está considerada una de las obras maestras del cine mudo.

1949: Muere Margaret Mitchell

Falleció la escritora estadounidense Margaret Mitchell (1900-1949), autora de "Lo que el viento se llevó", una de las novelas más leídas del siglo XX. La obra, ambientada en el sur de Estados Unidos durante el siglo XIX, ganó el Premio Pulitzer y fue llevada al cine en una película legendaria con Clark Gable y Vivien Leigh.

1954: Nace James Cameron

En Ontario, Canadá, nace James Cameron, uno de los grandes cineastas del cine contemporáneo. Director y guionista de superproducciones que han marcado generaciones, como "Titanic", "Avatar", "Terminator" y "Aliens", es famoso por revolucionar los efectos especiales y por su pasión por la exploración submarina.

1956: Muere Bela Lugosi

Muere el actor de origen húngaro Bela Lugosi (1882-1956), inmortalizado por su interpretación del Conde Drácula en la película de 1931. Su voz, su acento y su mirada hipnótica convirtieron al personaje en un ícono del cine de terror, hasta el punto de quedar para siempre asociado a él.

1958: Nace Madonna

En Michigan, Estados Unidos, nace Madonna Louise Ciccone, conocida en todo el mundo como Madonna, la "Reina del Pop". Con más de 300 millones de discos vendidos, una carrera de varias décadas y éxitos como "Like a Virgin", "Material Girl" y "Vogue", es una de las artistas más influyentes de la historia de la música popular.

1960: Independencia de Chipre

La isla mediterránea de Chipre proclama su independencia, poniendo fin a la administración británica. La fecha marcó el nacimiento de una nueva nación en el cruce de caminos entre Europa, Asia y África.

Conmemoración del 16 de agosto

Día Internacional del Ron

Se celebra esta fecha en honor a una de las bebidas espirituosas más antiguas y emblemáticas del mundo, especialmente de América Latina y el Caribe, regiones que producen algunos de los rones más reconocidos del planeta. Es una jornada para apreciar su historia, sus aromas y su importancia cultural.

Día Internacional de la Montaña Rusa

Esta fecha festeja a una de las atracciones más icónicas de los parques de diversiones del mundo. La elección del día se vincula con la patente de la primera montaña rusa moderna registrada en Estados Unidos. Es una jornada perfecta para celebrar la adrenalina y la diversión.

Evento Astronómico del 16 de agosto de 2026

La Luna nueva y el cielo más oscuro del mes

Esta es una de las mejores noches del mes para observar el firmamento, ya que la Luna se encuentra en su fase nueva o muy cerca de ella, ofreciendo cielos especialmente oscuros y despejados de su brillo. Es el momento ideal para salir a contemplar la Vía Láctea, que se ve majestuosa cruzando el cielo de norte a sur, con su zona más densa hacia la constelación de Sagitario. También podrás distinguir constelaciones como Escorpio, Cisne, Lira y el Triángulo de Verano, formado por las estrellas Vega, Deneb y Altair. No necesitas instrumentos, solo un lugar alejado de las luces de la ciudad y unos minutos para que tus ojos se acostumbren a la oscuridad. Si tienes binoculares, aprovecha para explorar cúmulos estelares y nebulosas a lo largo de la franja luminosa de la galaxia.

(Foto: Shutterstock)

Santoral del 16 de agosto

San Roque

Santo francés del siglo XIV, célebre por su entrega a los enfermos durante las grandes pestes de su tiempo. Se le representa con un bordón de peregrino y acompañado de un perro, que según la tradición le llevaba pan cuando él mismo estaba enfermo. Es patrono de los peregrinos, los enfermos y los animales, y muy venerado en toda América Latina.

San Esteban de Hungría

Primer rey cristiano de Hungría (969-1038), recordado por su labor evangelizadora en su país y por haber organizado allí la primera estructura eclesiástica. Es considerado patrono y fundador de la nación húngara.

Beato Anatolio

Sacerdote del siglo XV, miembro de la Orden Cartuja, recordado por su gran espíritu de oración y su vida de profunda contemplación. Es venerado dentro de la tradición monástica como ejemplo de entrega y silencio.