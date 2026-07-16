Precios del petróleo bajan ligeramente pendientes de la situación en Oriente Medio

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Los operadores esperan que acabe el conflicto en Oriente Medio y mantienen la mirada puesta en el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo terminaron con una ligera baja este jueves, en un mercado pendiente de la situación en Oriente Medio, donde se mantienen las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Las hostilidades se reanudaron el pasado 7 de julio, tras ataques contra barcos en el Golfo atribuidos a Teherán.

Los ataques llevados a cabo no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril y socavan los esfuerzos diplomáticos para poner un fin definitivo al conflicto.

Sin embargo, los precios del oro negro se han mantenido en los últimos días, después de su espectacular alza del lunes, luego de las advertencias de Donald Trump de tomar el control del estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, cedió este jueves un 0.85% hasta llegar a $84.23 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en agosto, bajó un 0.82% hasta $78.95 dólares.

Los precios del barril del petróleo disminuyeron cerca del 1%. (Foto ilustrativa: iStock)

Con la mirada puesta en Ormuz

Pakistán, mediador de las conversaciones, instó este jueves a ambos países a poner "fin a la violencia y retomar las negociaciones" en el marco del protocolo de acuerdo firmado a mediados de junio.

Los operadores también tienen la mirada puesta en el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado mundiales.

*Con información de AFP