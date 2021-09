Diputado que interpela a ministro de Energía dio positivo a Covid-19

Por quinta ocasión se suspendió la interpelación al ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, por falta de cuórum. Diputados reclaman ausencia de uno de los interpelantes, pero argumentan que padece de Covid-19.

OTRAS NOTICIAS: Allan Rodríguez defiende a Consuelo Porras: "Es la lista de los chairos"

Ante la falta de diputados en el hemiciclo para retomar la interpelación de Pimentel, varios congresistas reclamaron la ausencia de Edwin Lux, uno de los interpelantes, pero se informó que está contagiado de coronavirus.

"Les suplico a los jefes y subjefes de bloques que le digan a sus diputados que acudan al Congreso. No podemos seguir en esta situación, completamente detenidos", se quejó el diputado Humanista, Estuardo Rodríguez.

Diputado Estuardo Rodríguez, de la bancada @Humanista_guate, le "suplica" a los jefes y subjefes de bloques que pidan a sus diputados que asistan al hemiciclo a trabajar, porque la agenda legislativa no avanza. | @soy_502 pic.twitter.com/lz9AuHlr7Q — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) September 23, 2021

Diputado con Covid-19

Mientras que Rubén Barrios, de Valor, indicó: "Es triste y lamentable que no todos los diputados quieran cumplir con su trabajo y su deber... lamento profundamente que dentro de la agenda se mantenga una interpelación y que los interpelantes no vengan... esta es una falacia y un show"

Sin embargo, el legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza, Jairo Flores, otro de los interpelantes explicó que su compañero, Edwin Lux, padece de Covid-19, razón por la que no está presente, pero "yo estoy aquí para hacer las preguntas que tenemos al Ministro".

"No voy a polemizar pero quiero decirle que aquí está presente el interpelante... mi compañero interpelante no ha venido porque tiene Covid, el diputado Lux, espero que pronto se recupere. Pero yo he estado aquí para hacer la interpelación... lamentablemente no se ha podido avanzar", dijo.

Finalmente la sesión plenaria fue suspendida, debido a la falta de congresistas, quienes de nuevo bloquearon la continuidad de la interpelación al ministro de Energía y Minas.