Marvin Cruz, exalcalde de Dolores, Petén, muere en ataque armado

El exfuncionario estaba por ingresar a su vivienda cuando fue atacado con armas de grueso calibre.
Un ataque armado cobró la vida de Marvin Cruz Guzmán, quien se desempeñó como alcalde del municipio de Dolores, departamento de Petén, durante varios períodos desde 2008.
De manera preliminar, se sabe que varios hombres dispararon con armas de grueso calibre contra el vehículo tipo picop en el que se conducía la víctima, quien estaría a punto de ingresar a su propiedad cuando fue impactado por los disparos.
Tras el ataque, Cruz Guzmán fue trasladado herido al Hospital de Poptún, donde falleció a causa de múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.
Hasta el momento, la Policía Nacional Civil no ha brindado detalles sobre el posible móvil del ataque ni sobre la identidad de los responsables.
En la escena, investigadores realizan las diligencias correspondientes para esclarecer este hecho que ha generado consternación en el municipio.