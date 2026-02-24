Joven estaba por entrar a su vivienda cuando fue atacada a tiros

La víctima estaba por abrir la puerta, cuando fue sorprendida.
El cuerpo de Alma Lucía Gutiérrez, de 29 años, quedó tendido frente a la puerta de su casa, luego de ser atacada por personas desconocidas.
Todo ocurrió cuando la joven se disponía a ingresar a su vivienda, ubicada en El Progreso II, Amatitlán.
Según testigos, Gutiérrez intentó escapar de sus agresores, pero fue alcanzada por disparos en la espalda.
En un acto de extrema crueldad, los atacantes la habrían obligado a hincarse para propinarle el tiro último tiro en la cabeza.
Los Bomberos Voluntarios, al llegar, confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.
Cerca del cuerpo quedaron sus llaves.
Familiares manifestaron desconocer los motivos del crimen o posibles amenazas.