Estos son los trabajos que se realizan en la Avenida Petapa (video)

Los trabajos se están realizando en el kilometro 12.5, Avenida Petapa.

Una fuga de agua en una tubería, ubicada en la Avenida Petapa, está siendo atendida por la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA).

Estos trabajos de reparación se están realizando sobre el kilómetro 12.5, ruta entre San Miguel Petapa y Villa Nueva, sobre la Avenida Petapa.

De acuerdo a la empresa, "esta situación fue provocada por un fenómeno conocido como golpe de ariete, que ocurre cuando hay cambios bruscos en la presión del agua dentro de las tuberías", afirmando que constantes cortes de luz registrados en los últimos días generaron esa variación en el flujo.

Estos son los trabajos que se realizan en la Avenida Petapa este martes.



Debido a que se trata de una tubería de gran tamaño, que abastece varios sectores de la ciudad, el servicio ha sido suspendido de manera temporal en las zonas 10, 11, 12 y 14.

Asimismo, EMPAGUA reiteraron que "una vez finalizada la reparación, la recuperación del servicio será gradual, ya que primero deben llenarse nuevamente las líneas de conducción y estabilizarse la presión en la red".