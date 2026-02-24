El futbolista del PSG Achraf Hakimi será juzgado en Francia por abuso

-

El jugador indicó que espera con calma la llegada del juicio para probar su inocencia.

El internacional marroquí y jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado en Francia por la violación de una joven en febrero de 2023, según informó este martes 24 de febrero la abogada del jugador y la fiscalía de Nanterre, al norte de la capital francesa.

A finales de febrero de 2023, una joven de 24 años había acudido a una comisaría, donde declaró haber sido violada en el domicilio de Hakimi en Boulogne-Billancourt, periferia de París, pero sin realizar denuncia formal.

Explicó que conoció a Achraf Hakimi en enero de 2023 en la red social Instagram y que acudió a su casa en un servicio de transporte que le habría pedido por el jugador, indicó en aquel entonces una fuente policial.

La mujer afirmó que Hakimi la había besado y que le realizó tocamientos sin su consentimiento antes de violarla, según la misma fuente. En marzo de 2023, el jugador fue inculpado por violación y puesto bajo control policial.

El jugador ha sido señalado desde el 2023. (Foto: AFP)

Hakimi en espera del juicio

Por medio de redes sociales expresó que "Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio aun cuando yo la niego y todo demuestra que es falsa", reaccionó el jugador en X.

"Espero con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente", añadió el internacional marroquí.

Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026

Supuesta víctima se ha rehusado a algunas pruebas que recopilen evidencia

La abogada del jugador, Fanny Colin declaró este martes que se tomará una decisión como último recurso "Se ordena un juicio basándose en una acusación sustentada únicamente en la palabra de una mujer que ha puesto obstáculos a todas las investigaciones, que ha rechazado todas las pruebas médicas y búsquedas de ADN, que se ha negado a que se analizara su teléfono móvil y a dar el nombre de un testigo clave".

Por otro lado, la abogada de la víctima, Rachel-Flore Pardo reaccionó en un comunicado que "Tras tres años de batalla judicial, mi clienta recibe con alivio el auto de acusación contra Achraf Hakimi"

"es perfectamente coherente con los elementos del expediente y con las peticiones del fiscal", que en agosto había solicitado el procesamiento del futbolista ante el tribunal penal departamental.

Sin embargo, la defensa del futbolista considera que "los dos peritajes psicológicos" de la víctima "han revelado la falta de lucidez sobre los hechos que afirma denunciar" y subraya en particular "que intentó ocultar a la autoridad judicial varios mensajes intercambiados con una de sus amigas en los que planeaban 'desplumar' al señor Hakimi".

Será hasta el día del juicio cuando se pueda conocer los avances de este caso.

El futbolista está en espera de enfrentarse a la justicia. (Foto: AFP)

* Con información de AFP