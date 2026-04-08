Diputados oficialistas chocan en el pleno por iniciativa sobre la USAC

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Diputados oficialistas protagonizaron un desencuentro en el pleno por una iniciativa sobre la intervención en la USAC.

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El pleno del Congreso vivió un momento de tensión este martes 7 de abril, luego de que diputados oficialistas protagonizaran un desencuentro durante la discusión de una iniciativa relacionada con la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

El diputado oficialista, David Illescas, presentó una moción privilegiada para que se diera lectura inmediata a la iniciativa 6747, denominada Ley temporal de protección al derecho de la educación pública superior, lo que desencadenó el debate dentro de la misma bancada.

Durante su intervención, Illescas lanzó un llamado a sus colegas, cuestionando su postura frente a la crisis universitaria y advirtiendo sobre el costo político de sus decisiones.

El diputado David Illescas impulsó la lectura urgente de una propuesta para intervenir la universidad, sin embargo, no fue aprobada. (Foto: Congreso Guatemala)

"Yo les quiero hacer un llamado puntual, compañeros... así como en sus distritos les reclamaron por ciertas decisiones, lo mismo va a pasar si ustedes solapan y defienden el fraude que se está gestando en la Universidad de San Carlos. ¿Con qué cara van a ir a pedir el apoyo si hoy están dejando solos a los estudiantes? No podemos permitir que se les quite su derecho al voto; eso sería una barbaridad", expuso.

El legislador insistió en que, de concretarse un supuesto fraude en la elección universitaria, el Congreso no tendría otra opción que intervenir. "Si ese fraude se concreta, nosotros como diputados no tenemos otra alternativa que intervenir la Universidad de San Carlos. La autonomía no es un cheque en blanco para que alguien haga y deshaga; es para garantizar la libre cátedra y el gobierno interno, no para que un usurpador se quede con el poder".

Sin embargo, desde el mismo oficialismo surgieron posturas críticas. La diputada Victoria Godoy Palala cuestionó la viabilidad legal de la propuesta y advirtió que podría contravenir la Constitución.

"Ojalá una iniciativa de ley resolviera la situación, porque hace rato se habría hecho. Pero lo que hoy se plantea puede tener buenas intenciones, aunque no es real. No podemos engañar a los estudiantes haciéndoles creer que es posible intervenir la universidad por esta vía, cuando la Constitución es clara sobre su autonomía".

El diputado David Illescas presentó una moción privilegiada para que se diera lectura inmediata a la iniciativa 6747, denominada Ley temporal de protección al derecho de la educación pública superior, lo que desencadenó el debate dentro de la bancada oficialista. pic.twitter.com/r9OjHBZqN5 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 8, 2026

La legisladora también subrayó que, aunque existe rechazo hacia la actual administración universitaria, el camino debe respetar el marco legal. "Estamos en contra de Walter Mazariegos, pero también estamos a favor de defender la institucionalidad. Fuimos electos para eso. No se puede pretender, a través de una iniciativa que es ilegal e inconstitucional, hacer creer que así se va a recuperar la universidad. La lucha debe darse dentro de la legalidad", puntualizó.

El cruce de posturas dentro del oficialismo, fue aprovechada por diputados de oposición. El diputado Allan Rodríguez señaló directamente el enfrentamiento interno y lo calificó como un espectáculo innecesario.

Diputado de la oposición criticó el enfrentamiento y lo calificó com un "show" en el Congreso. (Foto: Oscar Rivas/Nuestro Diario)

"Aquí lo que vemos es un show, un circo. Ni siquiera se respetan entre ustedes mismos, se andan peleando como perros y gatos. ¿Eso es lo que quiere el pueblo de Guatemala? No. Guatemala necesita unidad, respuestas y soluciones, no este tipo de enfrentamientos", dijo.