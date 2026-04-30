¡Dispara para intimidar! Cámara capta asalto a mano armada en zona 2 (video)

El robo fue cometido durante el mediodía de este jueves 30 de abril, según se observa en la grabación de video que captó el violento asalto.
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Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que ocurre un asalto a mano armada en la 3a. avenida entre 4a. y 3a. calle de la zona 2, en la ciudad de Guatemala.
En las imágenes se observa al conductor de un vehículo de dos ruedas que platica con dos mujeres en la orilla de la calle, pero segundos después aparecen dos hombres a bordo de otro vehículo de dos ruedas.
Estos últimos se acercan al grupo de personas y les exigen sus pertenencias con un arma en la mano, la cual acciona uno de ellos para intimidar a las víctimas y termina disparando al aire.
Luego de cometer el robo, los delincuentes, quienes visten de negro, uno con casco protector y el otro con gorra y mascarilla, huyen del lugar con rumbo desconocido.