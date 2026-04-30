¡Dispara para intimidar! Cámara capta asalto a mano armada en zona 2 (video)

#AlertaGT | ASALTO A MANO 4RMADA EN LA #ZONA2 CAPITALINA.



Cámara de seguridad capta el momento en el que dos motoladrones despojan de sus pertenencias a un motociclista y dos mujeres en la 3 Avenida entre 4 y 3 calle de la #Zona2. Los malhechores realizaron un disparo… pic.twitter.com/yU0ruPS8MS