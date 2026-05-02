Delincuentes disparan durante robo en colonia La Reformita

Entre los afectados se encuentran adultos mayores y personas de la tercera edad.
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Varias personas resultaron con crisis nerviosa tras un asalto con disparos que provocó alarma en la colonia La Reformita, zona 12 capitalina, la noche del viernes 1 de mayo.
El incidente se registró en la 3a. calle y 5a. avenida, donde varios peatones fueron interceptados por desconocidos que les exigieron sus pertenencias.
Para generar temor, los atacantes realizaron detonaciones con arma de fuego.
Luego del hecho, los responsables huyeron del lugar con los objetos de valor de las víctimas.
Bomberos Municipales atendieron a los afectados, quienes presentaban crisis nerviosa.
"Bomberos Municipales se presentó al lugar para brindar atención prehospitalaria a los afectados, proporcionando acompañamiento emocional y realizando toma de signos vitales para descartar complicaciones derivadas de la crisis nerviosa", indicaron los socorriastas.
Pese a los disparos, ninguno de los afectados resultó herido de gravedad.