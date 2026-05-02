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Delincuentes disparan durante robo en colonia La Reformita

  • Por Susana Manai
01 de mayo de 2026, 20:59
No se reportan personas heridas tras el incidente. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

No se reportan personas heridas tras el incidente. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Entre los afectados se encuentran adultos mayores y personas de la tercera edad. 

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Varias personas resultaron con crisis nerviosa tras un asalto con disparos que provocó alarma en la colonia La Reformita, zona 12 capitalina, la noche del viernes 1 de mayo.

El incidente se registró en la 3a. calle y 5a. avenida, donde varios peatones fueron interceptados por desconocidos que les exigieron sus pertenencias.

Para generar temor, los atacantes realizaron detonaciones con arma de fuego. 

Los responsables dispararon al aire y huyeron del lugar con las pertenencias de los peatones. (Foto: Bomberos Municipales)
Los responsables dispararon al aire y huyeron del lugar con las pertenencias de los peatones. (Foto: Bomberos Municipales)

Luego del hecho, los responsables huyeron del lugar con los objetos de valor de las víctimas. 

Bomberos Municipales atendieron a los afectados, quienes presentaban crisis nerviosa.

"Bomberos Municipales se presentó al lugar para brindar atención prehospitalaria a los afectados, proporcionando acompañamiento emocional y realizando toma de signos vitales para descartar complicaciones derivadas de la crisis nerviosa", indicaron los socorriastas. 

Entre los afectados se encuentran personas de la tercera edad y niños que fueron atendidos por crisis nerviosa. (Foto: Bomberos Municipales)
Entre los afectados se encuentran personas de la tercera edad y niños que fueron atendidos por crisis nerviosa. (Foto: Bomberos Municipales)

Pese a los disparos, ninguno de los afectados resultó herido de gravedad. 

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