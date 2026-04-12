Guastatoya le saca un empate a Cobán y sueña con la permanencia

-

Guastatoya vino de atrás para empatar 1-1 con Cobán Imperial en el estadio Verapaz, un resultado que le permite soñar con la salvación, mientras mantiene a los príncipes azules en esa pelea por evitar el descenso.

MÁS DEPORTES: Inter supera al Como en un partidazo y se afianza en la cima de la liga italiana

El delantero argentino Santiago Gómez marcó de cabeza el gol con el que los visitantes lograron un punto de oro. Transcurría el minuto 79 cuando José Almanza cobró un tiro de esquina al corazón del área. Gómez le ganó a su marcador para vencer a Tomás Casas.

Presentado por @claroguatemala



⏱️ Final del partido

Cobán 1-1 Guastatoya

⚽ Goles: Janderson Pereira33' - Santiago Gómez 79'

Jornada 8 | Segunda Vuelta

Categoría Mayor – Clausura 2026

Fase de Clasificación pic.twitter.com/0gXfVsan6o — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 12, 2026

Fuerte castigo para Cobán Imperial, que había encontrado la anotación al 32 por la vía del penal después de una polémica falta de Carlos Alvarado sobre Uri Amaral. El árbitro Wildomar Ramirez marcó la pena máxima y Janderson Pereira cobró a la perfección.

Después, los locales perdieron empuje y los de El Progreso hicieron méritos para conseguir la igualdad, incluso, sobre el final pudieron llevarse el triunfo, pero el guardameta Tomás Casas lo impidió tras disparos de Yordin Hernández y Joshua Ubico.

Los cobaneros sumaron su tercer empate consecutivo en casa, lo que les ha impedido desprenderse de una vez por todas de la zona de descenso y escalar en la tabla del Clausura. Pudieron ser terceros y terminaron quintos.