Donald Trump menciona posible intervención de EE. UU. en Cuba

El mandatario expresó que podría "tomar posesión casi de inmediato" de Cuba.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo referencia a Cuba durante un discurso ofrecido este 1 de mayo en Florida, donde planteó la posibilidad de que su país "tome el control" de la isla.
La mención surgió mientras participaba en un evento del Forum Club de Palm Beaches. En medio de su intervención se menciona un "Cuba tiene problemas. Primero solucionaremos uno. Me gusta terminar lo que empiezo", refiriéndose al conflicto en Irán.
También describió un escenario relacionado con la presencia militar estadounidense.
"En el viaje de regreso de Irán, llevaremos uno de nuestros grandes buques, quizás el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo... y dirán muchas gracias, nos rendimos'".
Mira aquí el video:
Hasta ahora, no se han ofrecido detalles sobre el alcance de estas declaraciones o si pertenecen a un escenario hipotético.
La Casa Blanca tampoco ha emitido una postura oficial para aclarar el sentido de los comentarios.
*Con información de Fox News