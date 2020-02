Dos comisionados, que integran la Comisión de Postulación que elegirá la nómina de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aceptaron, entre titubeos, conocer y haberse reunido con Gustavo Alejos y que en dichos acercamientos se les indicó por qué aspirantes debían votar.

Dennis Herrera y Romeo Monterrosa dieron su versión sobre las reuniones luego de hacerse público que el primero visitó el hospital en la zona 2 donde se encontraba Alejos y el segundo lo llamaba mientras se realizaba el operativo de captura.

Dennis Herrera y Romeo Monterrosa.

Dennis Herrera

Herrera es comisionado para integrar la nómina de magistrados de la CSJ. Es representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Según el Ministerio Público (MP), Herrera visitó a Gustavo Alejos en el hospital Ciudad Nueva de la zona 2, centro de las reuniones del empresario farmacéutico para cabildear los nombramientos tanto en Cortes de Apelaciones como CSJ.

Herra niega que se haya reunido con Alejos y dice que solo lo saludaba. "El hospital es bien chiquito", dijo. En conferencia de prensa, el MP presentó una fotografía de Herrera en el centro asistencial.

Dennis Herrera es Comisionado. (Foto: MP)

Dennis Herrera se justifica diciendo que sí llegó al hospital, pero porque es abogado defensor del sindicado y exdiputado Luis Fernando Pérez quien se encuentra recluido en ese lugar. "Yo tengo derecho de visitar a mi cliente". Pérez está sindicado en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

También, mencionó que su hermano es abogado defensor en un caso donde Gustavo Alejos es sindicado.

“ Mi relación ética es con el pueblo de Guatemala ejerciendo mi voto. Que yo fuese al hospital no creo que tenga problema, hay una orden judicial que ordenó el traslado de mi cliente ” Dennis Herrera , Comisionado para nómina de CSJ

El MP también mostró el celular de Gustavo Alejos donde aparece el momento en que uno de sus contactos, identificado como Dennis, lo llamaba mientras se realizaba el operativo donde se le capturó por evadir los controles penitenciarios.

Romeo Monterrosa

Monterrosa también es Comisionado para elegir aspirantes a la CSJ y obtuvo los votos mínimos para integrar el listado de candidatos a magistrados de Cortes de Apelaciones.

Monterrosa, entre vacilaciones y contradicciones, terminó aceptando que sí recibió una invitación para acudir al hospital y reunirse con Gustavo Alejos para conversar el tema de las postuladoras.

No especificó cuándo (dijo: "en estos días"), pero confirmó que varios comisionados (que estaban presentes) fueron citados. Tampoco quiso revelar los nombres. Aseguró que recibieron un listado de personas por las que debían votar. "Yo no los conozco", dijo.

Aunque Monterrosa no aparece en las fotos que presentó el MP de las visitas a Alejos, él mismo dijo que acudió y que frecuentemente se quedaba a dormir en el anexo del hospital.

"Querían pedirnos que votáramos por algunas personas. A mí me avisaron, me avisó el doctor. Mirá: quiere hablar con vos. Gustavo Alejos estaba ahí", comentó. Posteriormente señaló que no daría más información hasta que el Ministerio Público le pida detalles de esa reunión.

La razón, asegura, es que es amigo de los dueños a quienes identificó como Juana Zoila Ortiz, quien es doctora del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y su esposo, de apellido Pavón, quien dijo es de nacionalidad cubana.

Según Monterrosa, la persona que identifica como Pavón es quien los convocó a la reunión.

En la pantalla del celular aparece los mensajes de WhatsApp que recibía de un contacto identificado como Romeo Monterrosa.

Alejos fue recapturado este martes 18 de febrero acusado de evadir los controles penitenciarios y las restricciones judiciales. El MP presentó videos y fotografías de Alejos saliendo del centro asistencial sin resguardo de los agentes del Sistema Penitenciario.

Juan Francisco Sandoval señaló, como un hecho curioso, que durante el mismo tiempo que estuvo hospitalizado Gustavo Alejos, también estuvo (en el mismo hospital) Sandra Torres. Además, manifestó que le pareció extraño que la misma jueza autorizó a ambos acusados estar internados en el mismo hospital.

El MP informó que está en desarrollo una investigación denominada: "Control político y judicial en manos de un privado de libertad". Se refiere a Gustavo Alejos quien desde el hospital de la zona 2, realizaba los contactos necesarios para las designaciones.