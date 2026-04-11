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Dos fallecidos y dos heridos tras colisión en zona 15

  • Por Geber Osorio
11 de abril de 2026, 16:44
Ciudad de Guatemala
Dos hombres fallecieron tras el fuerte impacto. (Foto:&nbsp;José Luis Pos/Colaborador)

Dos hombres fallecieron tras el fuerte impacto. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

El tránsito se ha visto afectado en el sector tras la fuerte colisión.

OTRAS NOTICIAS: Fuerte colisión entre vehículo y tráiler deja dos fallecidos y un herido (video)

Un mortal accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado 11 de abril en la 2a. calle y 9a. avenida de la colonia Vista Hermosa I, en la zona 15 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales fueron alertados y tras su llegada, constataron que dos hombres ya no contaban con signos vitales y dos personas más resultaron heridas, por lo que se le brindó atención prehospitalaria.

Posteriormente, los heridos fueron trasladados en estado delicado a la emergencia de un centro asistencial, según indicaron los socorristas.

Los cuerpos de las víctimas han quedado sobre la cinta asfáltica. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)
Los cuerpos de las víctimas han quedado sobre la cinta asfáltica. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

De manera preliminar se ha dado a conocer que dos vehículos de dos ruedas se vieron involucrados y uno de ellos habría impactado contra un poste.

El tránsito se ha visto afectado debido a que tres carriles se encuentran bloqueados, ya que los cuerpos quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica.

Se ha dado aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen los trámites de rigor y puedan ser identificadas las víctimas.

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