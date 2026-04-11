Dos fallecidos y dos heridos tras colisión en zona 15

El tránsito se ha visto afectado en el sector tras la fuerte colisión.
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Un mortal accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado 11 de abril en la 2a. calle y 9a. avenida de la colonia Vista Hermosa I, en la zona 15 de la ciudad capital.
Bomberos Municipales fueron alertados y tras su llegada, constataron que dos hombres ya no contaban con signos vitales y dos personas más resultaron heridas, por lo que se le brindó atención prehospitalaria.
Posteriormente, los heridos fueron trasladados en estado delicado a la emergencia de un centro asistencial, según indicaron los socorristas.
De manera preliminar se ha dado a conocer que dos vehículos de dos ruedas se vieron involucrados y uno de ellos habría impactado contra un poste.
El tránsito se ha visto afectado debido a que tres carriles se encuentran bloqueados, ya que los cuerpos quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica.
Se ha dado aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen los trámites de rigor y puedan ser identificadas las víctimas.