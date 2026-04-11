Dos fallecidos y dos heridos tras colisión en zona 15

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El tránsito se ha visto afectado en el sector tras la fuerte colisión.

Un mortal accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado 11 de abril en la 2a. calle y 9a. avenida de la colonia Vista Hermosa I, en la zona 15 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales fueron alertados y tras su llegada, constataron que dos hombres ya no contaban con signos vitales y dos personas más resultaron heridas, por lo que se le brindó atención prehospitalaria.

Posteriormente, los heridos fueron trasladados en estado delicado a la emergencia de un centro asistencial, según indicaron los socorristas.

Los cuerpos de las víctimas han quedado sobre la cinta asfáltica. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

De manera preliminar se ha dado a conocer que dos vehículos de dos ruedas se vieron involucrados y uno de ellos habría impactado contra un poste.

El tránsito se ha visto afectado debido a que tres carriles se encuentran bloqueados, ya que los cuerpos quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica.

Se ha dado aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen los trámites de rigor y puedan ser identificadas las víctimas.