Médico guatemalteco alerta por las enfermedades que vendrán por la lluvia

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La época de lluvia está por llegar y con ella vienen varios brotes de enfermedades que suelen afectar tanto a niños como a adultos.

Con la llegada de las lluvias, los brotes de varias enfermedades comienzan a afectar a los guatemaltecos de todas las edades, sobre todo a niños y adultos mayores.

El pediatra y especialista Alejandro de Léon, afirma que ya empezaron a reportarse los primeros casos de dengue.

"Ya empezamos a tener casos de dengue, así como de zika y chikungunya", aseguró.

El galeno hace un llamado para estar alertas ante cualquiera de estos síntomas:

Cuadros febriles

Dolor de cabeza

Dolor retrocular

Rash, en algunos casos, los cual puede confundirse con el sarampión.

De León recomienda acudir con el médico y realizar las pruebas necesarias.

Asimismo, recalca que es importante evitar las acumulaciones de agua y estar pendiente con el tema de la fumigación.