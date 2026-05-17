Dos mujeres fallecen en trágico accidente sobre la Interamericana

El vehículo se precipitó a un barranco de 59 metros de profundidad en el kilómetro 209 de la ruta Interamericana.
OTRAS NOTICIAS: ¡Impactante video! Conductor pierde el control y vuelca su auto
Dos mujeres murieron y cuatro personas resultaron heridas luego de que un picop cayera a un barranco de aproximadamente 59 metros de profundidad en el kilómetro 209 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de la aldea El Pitzal, Momostenango, Totonicapán.
Según Bomberos Municipales Departamentales, por causas que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo y se precipitó al fondo del barranco.
Socorristas de la estación de San Francisco El Alto atendieron la emergencia y trasladaron a los cuatro heridos hacia el Hospital Departamental de Totonicapán.
En el lugar del accidente quedaron fallecidas dos mujeres, por lo que se notificó a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), quienes realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron las investigaciones para determinar las causas del percance.